Forse boete Purmerender na slaan van vrouw op Koemarkt

ALKMAAR/PURMEREND - Een 31-jarige man uit Purmerend is gisteren door politierechter Sassenburg veroordeeld, omdat hij in de nacht van 9 juli op de Koemarkt in Purmerend een vrouw heeft geslagen en aan haar haren heeft getrokken. De man kreeg een boete van 750 euro opgelegd, waarvan 350 euro voorwaardelijk.

Door Frits Verhagen - 21-9-2016, 11:56 (Update 21-9-2016, 11:56)

Volgens het slachtoffer had de man haar eerder die nacht in een kroeg een drankje aangeboden. Na sluitingstijd trof ze de man weer op weg naar een broodjeszaak.

Uit het niets zou de Purmerender...