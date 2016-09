Man slaat oudere vrouw neer bij ruzie in Monnickendam

ANP

MONNICKENDAM - Bij een ruzie op de Bernhardlaan in Monnickendam is dinsdagmiddag een 77-jarige vrouw neergeslagen en gewond geraakt. Een 42-jarige man is aangehouden door de politie.

De twee hadden het die middag rond 15:45 uur met elkaar aan de stok gekregen op de Bernhardlaan. De verdachte schold het slachtoffer uit en sloeg haar vervolgens een paar keer met zijn vuisten. Hierdoor struikelde de vrouw en kwam op de grond terecht. De man is er daarna vandoor gegaan.

Het slachtoffer is in paniek naar het gemeentehuis gefietst en daar werden de politie en ambulancedienst gealarmeerd. De vrouw is voor controle door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis.

De politie heeft de man later aangehouden en heeft hem meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.