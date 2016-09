Bestelbus vliegt in brand in Purmerend

Foto’s: HFV Photo Services/Olim Bajmat Bekijk Fotoserie

PURMEREND - Op het Tureluurhof in Purmerend is in de nacht van dinsdag op woensdag een bestelbus in brand gevlogen. Er wordt rekening gehouden met brandstichting.

De bestelbus vloog rond 03:25 uur in brand. De brandweer had het vuur snel geblust, maar kon het voertuig niet meer redden.