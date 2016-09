Triade in Edam heeft nu zelfs een kruipruimte voor in de les

Foto Ella Tilgenkamp Leerlingen krijgen les in game-, licht- en geluidsdesign in het nieuwe lokaal van de Triade.

EDAM - ,,We wilden onze lesstof wat ‘echter’ maken. Hierdoor kwamen we op het idee om een volledig huis na te bootsen met alles erop en eraan.’’ Adjunct-directeur Gert Boontjes van SG De Triade in Edam is trots op zijn nieuwste lokaal, dat er uit ziet als een huis in de laatste bouwfase.

Door Mitchell Burger - 20-9-2016, 21:03 (Update 20-9-2016, 21:03)

De Triade merkt dat er een groeiende belangstelling voor technisch onderwijs. Sinds kort biedt de school twee vernieuwde VMBO-profielen aan, namelijk PIE (Produceren, Installeren en Energie) en BWI (Bouwen,...