Purmerbuurt vecht tegen bouwplannen

foto Ella Tilgenkamp Bewoners van de Purmerbuurt willen niet dat er huizen worden gebouwd op de groenstrook voor hun huis.

PURMEREND - Zo’n beetje heel Purmerend is het met elkaar eens. Er moet gebouwd worden in en rond de stad, om het tekort aan woningen op te lossen. Maar waar? Niet in de Purmerbuurt, wat de buurtbewoners betreft. Zij lieten maandagavond tijdens een commissievergadering massaal weten tegen de huidige bouwplannen van HSB Bouw te zijn.

Door Kevin de Vriesk.de.vries@hollandmediacombinatie.nl - 20-9-2016, 19:44 (Update 20-9-2016, 19:44)

Het idee is om 31 woningen te bouwen op een groenstrook langs de golfbaan, tegenover een aantal bestaande woningen die langs de Purmerenderweg staan. En één van...