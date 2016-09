’Raad besluit zelf over vluchtelingen’

PURMEREND - Het college van Purmerend heeft geen behoefte aan bemoeienis van de provincie Noord-Holland wat de mogelijke opvang van vluchtelingen betreft.

Door Robert Jan van der Woudr.van.der.woud@hollandmediacombinatie.nl - 20-9-2016, 15:51 (Update 20-9-2016, 15:51)

Het college schrijft dat in een brief aan Commissaris van de Koning Johan Remkes. De brief wordt donderdag 22 september besproken door de commissie algemene zaken.

Deze zomer deed Remkes een beroep op de gemeenten in Noord-Holland om te komen tot een regionaal actieprogramma voor de opvang van asielzoekers. Volgens de provincie is er behoefte aan opvang van asielzoekers. Lopende initiatieven...