36 xtc-pillen in auto maar: ’We dealden niet in drugs’

ALKMAAR/PURMEREND - ,,Echt, we dealden niet in drugs. De politie heeft ons onder druk gezet om dat te verklaren, maar het klopt niet.’’ Twee verdachten beweerden dat bij de rechtbank in Alkmaar. De politie hield hen op 18 september 2014 aan in Purmerend. In hun auto lagen 36 xtc-pillen, 4,3 gram cocaïne, 15 gram speed en spullen om drugs te wegen en te verpakken.

Door Jeannine Verhagen - 20-9-2016, 15:36 (Update 20-9-2016, 15:36)

Volgens officier van justitie Saskia Wildemors verkochten ze al een half jaar drugs. Zij eiste tegen Janus H....