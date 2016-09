Live: rechtszaak Edams raadslid Pronk, dronken achter het stuur?

Foto: ANP

HAARLEM - Het Edamse raadslid Jean Paul Pronk moet woensdag voor de politierechter verschijnen voor rijden onder invloed. Pronk ontkent dat hij met drank op achter het stuur heeft gezeten.

Door Internetredactie - 21-9-2016, 10:00 (Update 21-9-2016, 10:10)

Daarom wordt de zaak, die anders in een hoorzitting bij het OM was afgedaan, nu voor de rechter in Haarlem gebracht. Volgens de politie heeft Pronk op 15 april namelijk wel degelijk met drank op gereden.

Pronk moest in eerste instantie al op 27 juni voor de politierechter verschijnen. De zaak werd uitgesteld omdat de rechter-commissaris een van de getuigen die Pronk wilde oproepen, had geweigerd. Het Edamse raadslid ging tegen die beslissing in beroep.

De lezing die het raadslid van Zeevangs Belang in Edam-Volendam enkele uren na zijn aanhouding op zijn Facebookpagina plaatste, stelt dat zijn dochter achter het stuur zat en dat hij voor niks in de boeien is geslagen.

