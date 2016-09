Actie tegen komst supermarkt Beemster

ZUIDOOSTBEEMSTER - Beemsterling Jan Roest onderneemt nog een laatste poging om de komst van een supermarkt in Zuidoostbeemster tegen te houden.

De afgelopen dagen deed hij bij alle bewoners in de wijk een brief in de bus om hen te wijzen op zijn bezwaren. Roest hoopt dat de Beemsterlingen het met hem eens zijn en zich melden bij de politieke partijen.

Roest maakt zich vooral druk om de verkeersveiligheid aan het Middenpad, waar de supermarkt moet komen. ,,Er zal geluids- en verkeeroverlast zijn...