Fusietoneel Edam-Volendam uniek project

Foto’s Wim Egas De ’woensdagploeg’ van Het Fusietoneel, met liggend op bed hoofdrolspeelster Riet Peereboom.

VOLENDAM - De kaartverkoop is begonnen, de spelers zijn er (bijna) klaar voor. Een dikke maand voor de première in Edam overheerst het goede gevoel bij projecttheatergezelschap Het Fusietoneel dat ’Moeder’ liefst dertien keer op de planken gaat brengen. ,,Dit is een uniek project, ik ben nu al trots op wat we hebben bereikt’’, zegt schrijver/regisseur Gré Hoogland.

Door Jacco van Oostveenj.van.oostveen@hollandmediacombinatie.nl - 19-9-2016, 19:19 (Update 19-9-2016, 19:19)

Het is warm in de kantine van schoonmaakbedrijf Succes in Volendam. En dan moet Jaap Smit ook nog zijn Volendammer kostuum aan, omdat dat...