Mogelijk snel woningbouw op locatie Kohnstamm Monnickendam

MONNICKENDAM - Op de Kohnstammlocatie in Monnickendam, waar tot voor kort de nieuwe brede school gepland was, kan mogelijk al op korte termijn worden begonnen met woningbouw.

Door Johan Moesj.moes@hollandmediacombinatie.nl - 19-9-2016, 13:46 (Update 19-9-2016, 13:46)

De gemeente Waterland wil gebruik maken van een speciale regeling die een lange bestemmingsplanprocedure overbodig maakt.

Sinds bekend is dat de nieuwe brede school er niet komt, dringt de politiek erop aan om de Kohnstammlocatie zo snel mogelijk geschikt te maken voor woningbouw. Daar is grote behoefte aan in Waterland. Probleem is echter dat de bouw...