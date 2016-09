Buurtwandeling door Monnickendam

MONNICKENDAM - De Bolder en Sportservice houden vrijdag 23 september een buurtwandeling voor wandelaars en mensen in een rolstoel.

Door onze verslaggever - 19-9-2016, 9:45 (Update 19-9-2016, 9:45)

Start om 9.30 uur bij De Bolder aan 't Spil. Onderweg is er een beweegactiviteit, muziek en uitleg door een stadsgids. Meedoen is gratis, aanmelden kan tot 21 september via info@debolder.com of 0299-650560.