’Kroeg dicht als NAC-fans naar Volendam komen’

VOLENDAM - Sjaak Bootsman, eigenaar van Sjaakie’s Café in Volendam, is woedend. Voetbalsupporters van NAC Breda richtten in januari van dit jaar schade aan in zijn kroeg, maar ondanks dat zijn de Brabantse fans op 30 september welkom bij de wedstrijd FC Volendam-NAC.

Door Jacco van Oostveenj.van.oostveen@hollandmediacombinatie.nl - 19-9-2016, 9:18 (Update 19-9-2016, 9:18)

Sterker nog, de gemeente heeft met de politie, de officier van justitie en de clubs afgesproken dat dit seizoen méér Brabantse supporters het Kras Stadion in mogen. De volledige Jaap Bondtribune wordt voor de NAC-fans ingeruimd. Op de tribune...