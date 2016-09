Automobilist gaat voorbijganger met lifehammer te lijf in Landsmeer

LANDSMEER - Een 23-jarige automobilist heeft zaterdagochtend op de Nieuwe Gouw in Landsmeer geprobeerd een voorbijganger te slaan met een lifehammer.

De voorbijganger had gezien dat de bestuurder, voordat hij in zijn auto stapte, een broodje uit een zakje at en dat vervolgens op straat gooide. Hij zei daar iets van.

De 23-jarige pikte dat niet en bedreigde de man met de dood. Hij probeerde hem te slaan met de lifehammer uit zijn auto.

Toen de bestuurder wegreed, belde de man de politie. De bestuurder werd rijdend in zijn auto aangetroffen in Den Ilp. Hij is aangehouden.

De voorbijganger deed aangifte.