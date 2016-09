Met de kerk van Edam naar Addis Ababa

EDAM - Leden van de Nicolaasparochie in Edam vertrekken op 24 september naar Ethiopië, het geboorteland van de Edamse kapelaan Tesfay. Ze blijven daar twee weken.

Door Jacco van Oostveen - 19-9-2016, 8:50 (Update 19-9-2016, 8:50)

Het twaalfkoppige gezelschap maakt onder andere een rondreis ten zuiden van hoofdstad Addis Ababa en doet dat in gezelschap van pastoor Petros Berga, die enkele jaren geleden vanuit Edam terugging naar zijn geboorteland. Ook wordt een bezoek gebracht aan kapelaan Tesfay, die vakantie viert in het noorden van Ethiopië. Het gezelschap overnacht in kloosters en missiehuizen. De Nederlandse ambassade in Ethiopië acht de situatie in het Afrikaanse land stabiel genoeg voor een positief reisadvies.

Verder worden een kliniek, missiepost en school bezocht en wordt op 27 september het Meskelfeest gevierd, één van de grootste christelijke feesten dat door duizenden Ethiopiërs gevierd. Daarna bezoeken de Edammers de Hamar-stam, met een eigen taal en cultuur, en een nationaal park.

,,Op vrijdag 7 oktober vliegen we van Addis Ababa naar het noorden, naar Mekele, waar kapelaan Tesfay ons op zal wachten, om een bezoek te brengen aan Adigrat en omgeving’’, vertelt Christine Vreeswijk van de Edamse parochie. ,,We gaan daar de contacten leggen voor onze vastenactie van 2017, dat als doel heeft het financieren van een nieuwe bibliotheek en een laboratorium voor de High School nabij Adigrat.’’ Het gezelschap vliegt op 10 oktober terug naar huis.