Purmerends Palet verpakt watersnoodramp in humor

PURMEREND - Bijna drie uur lang gaat een groep van zo’n 25 mensen met de firma Ramptoerist B.V. terug in de tijd. Het reisdoel is Purmerend in 1916. De stad kwam toen in februari door stormwinden op de Zuiderzee onder water te staan.

Door Faralda Houthuijsen - 18-9-2016, 20:19 (Update 18-9-2016, 20:29)

Een wandeling met twee gidsen die het nogal moeilijk hebben met elkaar voert langs verschillende locaties waar het Purmerends Palet - een verbond van zeven theatergroepen uit de marktstad - korte aktes opvoert. Er zijn straatscènes, een huiselijk tafereel...