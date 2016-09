Plan voor fietscrossbaan in Landsmeer

LANDSMEER - Een fietscrossbaan op het voormalige korfbalveld aan het Luijendijkje in Landsmeer. Het idee hiervoor komt van drie sportclubs en de Sportadviesraad in Landsmeer. Het is deze week gepresenteerd in de raad.

Door Annette Snaas - 18-9-2016, 18:46 (Update 18-9-2016, 18:46)

De fietscrossbaan is onderdeel van een multifunctioneel plan voor het terrein. Mountainbikeclub Twiske wil er een crossbaan met kuilen en bulten aanleggen. Watersportvereniging De Breek wil er jukken plaatsen om boten te stallen en ligplaatsen uitbreiden. Volleybalclub Waterland wil twee beachvolleybalvelden met een berging.

De hondenbaasjes die nu op het terrein hun dieren uitlaten kunnen dat blijven doen. De mountainbikeclub met zestig jeugdleden heeft al crossmogelijkheden in het Twiske, maar zoekt een compacte plek om vooral met jeugd te kunnen trainen.

De Sportadviesraad en de verenigingen hopen dat de gemeenteraad met hen in gesprek wil gaan over realisering van het plan. Kosten zijn ruim 33.000 euro. De clubs willen financieel bijdragen door het werven van sponsors, ze vragen de gemeente om subsidie.