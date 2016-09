’Samen op zoek naar oplossing Frank Bleekemolen’

PURMEREND - Gemeente Purmerend en ALS-patiënt Frank Bleekemolen gaan samen op zoek naar een oplossing voor zijn vervoer. Dat meldt woordvoerster Joke Dijkstra.

Door Robert Jan van der Woud - 17-9-2016, 7:07 (Update 17-9-2016, 7:07)

De ongeneeslijk zieke Bleekemolen viel twee weken geleden met zijn scootmobiel en verblijft sindsdien noodgedwongen in een verpleeghuis om te revalideren. Kostbare tijd die hij liever met zijn gezin zou doorbrengen. De val was volgens hem te voorkomen geweest als hij in een vijfwielige scootmobiel had gezeten in plaats van de driewieler die de gemeente Purmerend beschikbaar stelde.

