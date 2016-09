Plattegrond Noord-Holland bedekt Koemarkt Purmerend

Foto Wim Egas Op zoek naar je eigen huis op de immense plattegrond van Noord-Holland.

PURMEREND - Het is een indrukwekkend gezicht. De Koemarkt in de binnenstad van Purmerend die bijna geheel schuilgaat onder een immense plattegrond van de provincie Noord-Holland.

Door Robert Jan van der Woud - 16-9-2016, 19:06 (Update 16-9-2016, 19:15)

Donderdag konden belangstellenden de hele dag een kijkje nemen op de Koemarkt. De enorme satellietfoto van de provincie was daar neergelegd door de organisatie Mooi Noord-Holland, een adviesorgaan op het gebied van de omgevingskwaliteit.

Doel van de actie ’Overmooi’ is dat de inwoners van Noord-Holland het mooiste plekje in hun provincie aanwijzen. Na vergelijkbare acties in Hoorn...