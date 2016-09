Politiek Purmerend niet blij met brief supermarkt

PURMEREND - Niet alle politieke partijen in Purmerend zijn even blij met de brief die wethouder Harry Rotgans van economische zaken naar het gemeentebestuur van Beemster schreef. Daarin keurde hij in niet mis te verstane bewoordingen het plan van de gemeente voor een nieuwe supermarkt in Zuidoostbeemster af.

Door Robert Jan van der Woud - 16-9-2016, 17:06 (Update 16-9-2016, 17:11)

Het zou een bedreiging vormen voor de winkelstand in Purmerend, liet Rotgans in zijn brief doorschemeren. Veel inwoners van Zuidoostbeemster doen nu hun boodschappen in de marktstad.

Maar enkele raadsleden noemden de brief donderdagavond ’ontactisch’,...