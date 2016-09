Schoonzussen Nel en Bets Tuin allebei honderd

LANDSMEER - Nel Tuin-Tuin (rechts) uit Landsmeer heft het glas op haar verjaardag. Ze is maandag honderd jaar geworden. Haar schoonzus Bets Tuin-Jansen (derde van links) uit Volendam die haar kwam feliciteren in verzorgingshuis De Keern werd gisteren honderd.

Nel Tuin doet nog haar boodschappen in het winkelcentrum met de rollator. Ze zingt in het kerkkoor en leest wekelijks tien streekromans.

Samen met haar overleden man Nico was Nel betrokken bij de oprichting van de katholieke kerk in Landsmeer. ,,Toen we naar Landsmeer...