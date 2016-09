’t Prisma in Purmerend neemt afscheid van drie markante gezichten

Foto’s Wim Egas Marian van Leeuwen en haar leerlingen: ,,Als jonge juffrouw stond ik voor een klas van 42 jongens.’’ Bekijk Fotoserie

PURMEREND - Ze hebben inmiddels zo lang voor de klas gestaan, dat ze meerdere generaties kinderen voorbij zagen komen. ,,Dat is bijzonder ja. Eerst is het een leerling van je en een aantal jaar later zie je haar terug als moeder die haar kind bij je brengt.’’ Eveline Broersma (65) en Marian van Leeuwen (65) nemen binnenkort afscheid van basisschool ’t Prisma, terwijl Henny Houkes (65) dat onlangs deed. Samen blikken ze terug op meer dan 130 jaar basisonderwijs. ,,Vroeger werd ik door een leerling nog wel eens moeder genoemd. Maar de laatste tijd zagen ze me vooral als oma’’, vertelt Eveline Broersma.

