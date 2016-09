’Koemarkt anno 1798’ gered voor Purmerend

PURMEREND - Een uniek stuk cultureel erfgoed, waarvan het perspectief voor geen meter klopt. Het grote schilderij van de Koemarkt uit 1798 dat al jaren te bewonderen is in het Purmerends Museum, is sinds deze week ook daadwerkelijk eigendom van het museum. Het dreigde even te stad te verlaten.

Door Coen Polack - 16-9-2016, 15:37 (Update 16-9-2016, 15:37)

De eigenaar van het werk was van plan het te verkopen. Maar met een hoop werk op het gebied van fondsenwerving (via onder andere de regionale Rabobank) is museum geslaagd de benodigde 9.000 euro op te hoesten en het schilderij voor de stad te behouden. Conservator Saskia van den Berg noemt het een uniek stuk. ,,Er bestaat niets anders uit die periode. Er is nog een tekening van Cornelis Pronk, maar geen schilderwerk. Daarmee is het voor de stad van unieke waarde. Het is cultureel erfgoed en geen kunsthistorisch belangrijk stuk, want om nou te zeggen dat het heel goed geschilderd is. . . Nee.’’

Het perspectief is vreemd, de verhouding van de mensen tot de gebouwen en de reusachtige bomen doet ook wat vreemd aan. Maar het is wel een mooi tafereel van een marktdag aan het einde van de achttiende eeuw. Een periode waarin Purmerend als marktstad groot werd omdat de agrarische opbrengsten uit de toen nog jonge polders om de stad heen steeds groter werden. Het werk is in goede staat, maar geschilderd op behang en er lijkt een oudere behangschildering onder te zitten. In het midden loopt een behangnaad. ,,De maker is onbekend, maar er staan initialen HF op. Ondersteboven, dus waarschijnlijk er pas opgezet toen het behang al was opgerold’’, aldus Van den Berg.