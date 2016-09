Markers kunnen ook tégen nieuw kunstwerk stemmen

MARKEN - De bevolking van Marken kan bij de digitale enquête over het nieuwe kunstwerk dat op het eiland gepland is, ook stemmen voor géén nieuw kunstwerk. Doen ze dat in groten getale, dan trekken de initiatiefnemers van het kunstwerk de opdracht aan de ontwerpers in en hoeft er ook geen 20.000 euro betaald te worden.

Door Johan Moes - 16-9-2016, 13:48 (Update 16-9-2016, 13:48)

Dat bleek donderdagavond tijdens de raadsvergadering van de gemeente Waterland, waarin Yvonne Gras van WaterlandNatuurlijk een aantal vragen stelde over het kunstwerk ’De Waterstanden langs de...