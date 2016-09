Behoud Waterland: uitspraak niet verrassend

EDAM - Rineke Neppelenbroek van Behoud Waterland is niet verbaasd dat haar stichting, die de uitbreiding van industrieterrein Oosthuizerweg in Edam aanvocht, door de Raad van State in het gelijk is gesteld.

,,Er is meer dan genoeg ruimte op Baanstee-Noord op een paar kilometer afstand. Daarom was het al bizar dat de gemeenteraad vorig jaar akkoord ging met dit plan. Het is goed dat de gemeente nu over de eigen grenzen moet kijken.’’

,,Wij zijn hier uiteraard niet blij mee’’, reageert Albert Koning, wethouder ruimtelijke ordening, op de uitspraak die voor de gemeente zo ongunstig uitvalt. ,,We zullen we nu moeten bekijken of er eventueel herstelmaatregelen genomen kunnen worden om de bezwaren van de Raad van State te kunnen ondervangen.’’