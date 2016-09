’Gedwongen weg bij gezin na val met onveilige scootmobiel’

Foto HDC Media Frank Bleekemolen zit gedwongen in een verpleegtehuis na een valpartij met zijn scootmobiel. ,,De gemeente zou de inwoners toch een veilige oplossing moeten bieden.’’

PURMEREND - Frank Bleekemolen is boos op de gemeente Purmerend. Na een val met zijn scootmobiel brak de ALS-patiënt zijn sleutelbeen en kan hij wekenlang niet bij zijn gezin zijn. En dat terwijl hij de gemeente van tevoren had gewaarschuwd dat de scootmobielen met drie wielen die via de Wet maatschappelijke ondersteuning verstrekt worden, onveilig zijn.

Door Robert Jan van der Woud - 15-9-2016, 17:08 (Update 15-9-2016, 17:08)

Eind vorig jaar werd bij Frank Bleekemolen ALS geconstateerd, een dodelijke spierziekte waarvoor geen behandeling mogelijk is. Als gevolg van de ziekte is hij inmiddels moeilijk...