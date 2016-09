Tovertafel brengt plezier aan mensen met dementie

PURMEREND - In zorgcentrum Molentocht werd donderdag een Tovertafel in gebruik genomen door de bewoners.

Door Sandra van der Meulen - 15-9-2016, 16:56 (Update 15-9-2016, 16:56)

Door crowdfunding en de Stichting Vrienden van Novawhere en Molentocht kon deze interactieve tafel worden aangeschaft. Via een beamer in een kastje aan het plafond worden op de tafel verschillende spellen geprojecteerd. ,,Mensen met dementie hebben weinig tot geen contact met elkaar en komen door de Tovertafel in beweging. Ze maken spreuken af, vegen bladeren van tafel, spelen met een bal en reageren op elkaar. Je ziet dat het werkt, ze beleven er veel plezier aan. We hebben nu één Tovertafel en deze wordt ingezet op alle afdelingen’’, aldus Diana Bruin, manager zorg en dienstverlening in Molentocht.