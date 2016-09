Maan helpt ’Jozef’ op weg naar Carré

Foto Wim Egas Zangeres Maan (rechts) spreekt de leerlingen van de Sint Jozefschool toe.

VOLENDAM - Het kan niet op voor groep 8 van de Sint Jozefschool. Op de drempel van een optreden voor de koningin in Carré en dan komt ook nog zangeres Maan op visite.

Door Jacco van Oostveen - 15-9-2016, 14:16 (Update 15-9-2016, 14:16)

De 34 achtstegroepers doen mee aan een muziekwedstrijd van het KRO-kinderprogramma de BZT-show. Tien basisschoolgroepen krijgen de kans om in december met de BZT Band XXL op te treden tijdens een muzikaal kerstgala in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam, met in het publiek niemand minder dan koningin Máxima. De...