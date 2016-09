Aanpak eenzaamheid draait om signaleren

PURMEREND - Het aanpakken van eenzaamheid in Purmerend staat of valt bij het signaleren van het probleem. Dat blijkt uit het plan van aanpak voor een pilot in de wijk Wheermolen om eenzame bewoners uit hun isolement te halen.

Door Robert Jan van der Woud - 14-9-2016, 17:27 (Update 14-9-2016, 17:27)

In mei van dit jaar nam de gemeenteraad een motie aan met de opdracht aan het college om eenzaamheid aan te pakken. In de wijk Wheermolen wonen relatief de meeste mensen die zich eenzaam voelen, dus dat zou de beste plek zijn voor...