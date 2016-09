Buurtonderzoek naar wenselijkheid supermarkt Zuidoostbeemster

ZUIDOOSTBEEMSTER - Willen de bewoners van Zuidoostbeemster een supermarkt in hun dorp? Volgens een enquête van de gemeente Beemster is driekwart voorstander van dit plan. Frances Heijmans uit Zuidoostbeemster twijfelt aan die uitkomst en is zelf een buurtonderzoek gestart.

Door Debbie de Vries - 14-9-2016, 16:24 (Update 14-9-2016, 16:24)

Met wetenschappelijk onderzoek heeft het niets te maken. Het is meer beeldvormend, vertelt ze. Iedere dag spreekt Heijmans vijf mensen op straat aan om hun mening te peilen. ,,Bent u voor of tegen een supermarkt aan het Middenpad?’’ Het is de eerste vraag...