Purmerendse Popfabriek wil ook muziekles voor volwassenen

archieffoto Leraren van de Popfabriek willen volwassenen opleiden.

De Popfabriek, een samenwerking tussen Muziekschool Waterland en Poppodium P3, richt zich niet meer alleen op jonge muzikanten. Sinds deze maand worden er ’bandlessen’ voor volwassenen gegeven.

Door redactie dagblad waterland - 14-9-2016, 14:27 (Update 14-9-2016, 14:27)

Althans, dat is de bedoeling. Tot nu toe zijn er nog geen aanmeldingen binnen, vertelt directeur van de muziekschool Esther Dam met teleurstelling in haar stem. ,,Toch heb ik er wel een goed gevoel over, want op andere plekken in Noord-Holland zijn de muzieklessen voor volwassenen heel populair.’’

De bedoeling is dat wannabe-muzikanten, vanaf een jaar 25, elke week les krijgen in P3 en zo samen een band vormen. Muzikale ervaring is niet nodig, vertelt Dam. ,,Nee, juist niet, het is voor iedereen die wil leren muziek maken. Je hoort zo vaak van volwassenen: ’Ik heb altijd willen leren drummen of leren gitaar spelen’. Dit is hun kans, daarom willen wij dit ook aan hen aanbieden.’’ Al kan je er ook terecht, als je al wel eens een instrument hebt bespeeld.

Tot nu toe richtte de Popfabriek zich op jongere muzikanten tot een jaar of 25. Dam: ,,Die lessen zijn heel populair.’’ De wanna-be muzikanten leren alles over gitaar, basgitaar, drum, keyboard en zang. Dam: ,,Het is daarom ook leuk om als groep vrienden te doen, dan kan je samen een band vormen.’’

Het eerste blok bestaat uit acht lessen en kost 125 euro. Mochten er genoeg aanmeldingen zijn, start de eerste les volgende week dinsdag.

Informatie via depopfabriek.nl