Mega zonnebloem dankzij afval uit Purmerend

Foto Wim Egas Theo Verbij uit Den Ilp, naast zijn zonnebloem van ruim 4,5 meter.

DEN ILP - Hij heeft de laatste jaren wel vaker zonnebloemzaden ingezaaid, maar nog nooit groeide er een bloem boven zijn dakgoot uit. Tot een paar weken geleden.

Door Kevin de Vries - 13-9-2016, 18:00 (Update 13-9-2016, 18:00)

De enorme gele bloem, die je vooral ziet tijdens vakanties in Frankrijk en Italië, groeide van een klein zaadje uit tot een zonnebloem van boven de 4,5 meter. ,,Ja, de bloem is bizar groot”, vertelt Theo Verbij trots. De gepensioneerde boer plantte het zaadje in maart in de voortuin van zijn woning in Den...