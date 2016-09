Avond van de Geschiedenis over klooster

PURMEREND - De Avond van de Geschiedenis, op woensdag 19 oktober in het Waterlands Archief in Purmerend, staat voor een groot deel in het teken van het Sint Ursulaklooster.

Door Robert Jan van der Woud - 14-9-2016, 6:50 (Update 14-9-2016, 6:50)

Op het programma staat een lezing door stadshistoricus Vincent Nijenhuis over de Derde Orde van Fransicus en het Ursulaklooster. Hij werkt momenteel aan een boek over de geschiedenis van het klooster. Ook co-auteur en eindredacteur van het boek, professor dr. Koen Goudriaan, houdt een lezing over het onderwerp.

Daarnaast wordt tijdens de Avond van...