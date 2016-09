Bijzondere historie van Ursulaklooster

Foto’s Ella Tilgenkamp Vincent Nijenhuis en Loek Zoon van het Waterlands Archief bestuderen enkele documenten over het Ursulaklooster. Bekijk Fotoserie

PURMEREND - Het begon met een enkel hoofdstuk in zijn boek over de geschiedenis van Purmerend. Nu werkt historicus Vincent Nijenhuis aan een volledig boek over het St. Ursulaklooster dat in de middeleeuwen aan de rand van de stad stond.

Door Robert Jan van der Woud - 14-9-2016, 6:44 (Update 14-9-2016, 6:44)

Ondanks gezondheidsproblemen die roet in het eten gooiden. Enkele jaren geleden werd bij de oud-wethouder van Purmerend kanker vastgesteld. Na een operatie leek het weer de goede weg op te gaan, maar deze zomer kreeg Nijenhuis te horen dat de ziekte was...