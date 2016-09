Landsmeerse leerlingen krijgen nu meeste muziekles

Leerlingen zingen de 'Augustinus rap'.

LANDSMEER - Met de ’Augustinus rap’ is het muziekonderwijs in Landsmeer van start gegaan op de Augustinus School gisteren. Alle zes basisscholen krijgen in alle klassen muziekles: 1100 leerlingen.

Door Redactie Waterland - 13-9-2016, 16:44 (Update 13-9-2016, 16:44)

De aanjager van terugkeer van muziekles op de Landsmeerse scholen is Hannie Koster, ex-voorzitter van de Rotary Landsmeer. Dat ze dit in anderhalf jaar voor elkaar heeft gekregen mag een waar kunststuk worden genoemd. Het gaf haar ’een emotioneel gevoel’ toen ze de leerlingen op het schoolplein de ’Augustinus rap’ hoorde uitvoeren.

,,Door de...