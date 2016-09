Geoffrey Nijenhuis neemt ontslag als wethouder

PURMEREND - Wethouder Geoffrey Nijenhuis neemt afscheid als wethouder. De CDA-politicus voert privéomstandigheden aan als reden voor zijn onverwachte vertrek.

Door Robert Jan van der Woud - 13-9-2016, 14:12 (Update 13-9-2016, 15:02)

De 33-jarige Nijenhuis maakte sinds 2012 deel uit van het college van Purmerend. Met zijn 29 jaar was hij de jongste wethouder in de geschiedenis van Purmerend. Daarvoor was hij raadslid namens het CDA. Ook zijn vader en grootvader waren in Purmerend actief in de politiek.

Als wethouder hield hij zich onder meer bezig met de decentralisaties van de zorg naar de gemeente, met name op het vlak van de jeugd en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Daarnaast zette hij zich in voor het vormgeven van het welzijnwerk, de oprichting van de sociale wijkteams en de verbouwing van theater de Purmaryn. Familieomstandigheden nopen hem deze coaltieperiode niet af te maken en zijn politieke functie neer te leggen.