Dijk tussen Warder en Edam buitenwaarts versterkt

WARDER - Het hoogheemraadschap gaat het gedeelte van de Markermeerdijk tussen Warder en Fort Edam buitenwaarts versterken. De andere optie, het aanleggen van een oeverdijk voor de bestaande dijk, is komen te vervallen.

Door Coen Polack - 13-9-2016, 11:26 (Update 13-9-2016, 11:26)

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft de bewoners van dit deel van de Markermeerdijk inmiddels van de plannen op de hoogte gesteld. De keuze voor een (beperkte) verbreding van de bestaande dijk is goed nieuws voor de eigenaren van buitendijks land, zoals de beheerders van camping Kleine Weel in Warder. De aanleg van een extra oeverdijk, wat HHNK aanvankelijk van plan was, zou ten koste gaan van de buitendijkse stukken land.

,,De oeverdijk bood ten opzichte van een buitenwaartse versterking een aantal belangrijke kansen voor zowel natuurontwikkeling als het behoud van het bestaande monumentale dijk. De keerzijde is echter dat het landschap ingrijpend verandert en de verbinding met het open water verloren gaat'', aldus het hoogheemraadschap in een persbericht.

Inmiddels is uit allerlei onderzoeken gebleken dat de dijk sterker is dan werd gedacht. Daardoor kan het hoogheemraadschap volstaan met een beperkte verbreding van dit stuk van de Markermeerdijk. Ter hoogte van de voorlanden net boven Edam wordt de dijk licht opgehoogd.

De dijk tussen Hoorn en Amsterdam moet eind 2021 weer veilig zijn. Het hoogheemraadschap past op de verschillende stukken van de dijk maatwerk toe.