Landsmeerders: ’Super dat bad extra lang open is’

Foto Studio Beemster/Wim Egas Vrijwilligers Gerda Posch, Ronald de Jongh en Malin Wallin (vlnr) zonder wie het hitterooster niet uitgevoerd kan worden.

LANDSMEER - ,,Super dat het zwembad extra lang open is’’, zeggen bezoekers van zwembad De Breek in Landsmeer. Bijna vierhonderd bezoekers profiteerden gisteren van het uitstel van de seizoensluiting.

Door Annette Snaas - 12-9-2016, 20:08 (Update 12-9-2016, 20:14)

Afgelopen zondag zou de laatste zwemdag zijn. Maar met de tropische temperaturen van 29 tot 32 graden in het vooruitzicht, besloot badcoördinator Anneke van Zanten te onderzoeken of ze voldoende vrijwilligers kon vinden om het bad drie dagen langer open te houden ,,Dat is gelukt’’, zegt ze, trots op haar mensen.

