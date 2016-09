AOV en D66 willen discussie over situatie Tramplein

PURMEREND - De fracties van ouderenpartij AOV en D66 nemen geen genoegen met het besluit van het college om geen maatregelen te treffen op het Tramplein in Purmerend.

Door Robert Jan van der Woud - 12-9-2016, 17:17 (Update 12-9-2016, 17:17)

Ze willen dat de kwestie alsnog op de agenda van de commissie stedelijke ontwikkeling en beheer wordt gezet. Die vergadert donderdag 15 september.

De kwestie draait om de vraag of het Tramplein al dan niet verkeersveilig is. Vorig jaar klaagden buurtbewoners bij de politiek over onveilige situaties, waarbij bijna-ongelukken aan de orde van de dag...