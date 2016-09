Verkeersprimeur voor Edam-Volendam

EDAM - Edam-Volendam, plaatselijke verkeersouders en Veilig Verkeer Nederland (VVN) slaan de handen ineen om een einde te maken aan verkeersonveilige situaties in de gemeente.

Door Jacco van Oostveen - 12-9-2016, 16:39 (Update 12-9-2016, 16:39)

Het initiatief voor de samenwerking is genomen door de verkeersouders en VVN. Bewoners worden opgeroepen gevaarlijke plekken te melden bij een digitaal meldpunt, het Participatiepunt. Meldingen die vóór 1 oktober binnen zijn worden meegenomen in een actieplan dat de gemeente samen met verkeersouders op scholen en VVN gaat opstellen. Edam-Volendam is de eerste gemeente in Nederland die...