Purmerends honingdauwprobleem sleept zich voort

PURMEREND - Het was even stil rond het honingdauwprobleem in Purmerend, maar daar brengt D66 nu verandering in.

Door Kevin de Vries - 12-9-2016, 16:06 (Update 12-9-2016, 16:46)

Volgens fractievoorzitter Patrick Blokzijl van D66 Purmerend hebben diverse bewoners aan de Overlanderstraat en de Dijckscampenlaan nog steeds last van het plakkerige goedje, dat vooral voor overlast zorgt op auto’s.

Vorig jaar meldde de gemeente dat de overlast van honingdauw, die afgeven wordt door bladluizen die zich verschuilen in met name iepen, slechts van korte duur is. D66 meldt echter dat het probleem nu al maanden voortsleept.

,,We weten dat er weinig effectieve oplossingen zijn tegen honingdauw, behalve het regelmatig besproeien van de bomen. Ook is het mogelijk om de bomen te kappen en nieuwe bomen te planten. Maar daar zijn weer kosten aan verbonden”, meldt Blokzijl.

Toch gaat de fractievoorzitter nu samen met de gedupeerde bewoners kijken wat er mogelijk is om de honigdauw tegen te gaan. ,,We gaan met de buurtbewoners in kaart brengen hoeveel bomen er nu exact voor overlast zorgen en mogelijk verdere stappen ondernemen.’’