Tweede kans in Noordbeemster voor put uit 1985

Foto's Ella Tilgenkamp De productie-installatie wordt gereed gemaakt.

NOORDBEEMSTER - Het was in 1985 een behoorlijke tegenvaller voor de NAM toen bleek dat de pas geboorde put Middelie 301 in Noordbeemster niet rendabel was. Er zat minder gas in dan verwacht en het stroomde moeilijk.

Door Debbie de Vries - 12-9-2016, 16:02 (Update 12-9-2016, 16:02)

De put ging dicht nog voordat hij daadwerkelijk is gebruik was genomen. Na 31 jaar komt er alsnog een tweede kans voor Middelie 301. Met een nieuwe verbinding in een andere laag van het gasveld lijkt het gas nu wel goed te kunnen stromen en...