Monumentendag in Purmerend: ’Volgende keer toch liever met een gids’

Foto Wim Egas De Oude Begraafplaats op Monumentendag. Rechts van het midden zijn vrijwilligers Jan Kramer, Michiel Kooger, Niels Dekker en Ben Rijser bezig een gerestaureerde grafsteen te herplaatsen. Bekijk Fotoserie

PURMEREND - Het waren niet alleen Pokémonjagers die afgelopen weekend, met de blik gericht op de mobiele telefoon, de Purmerendse binnenstad bevolkten. Wie niet van pocket monsters houdt, maar van andere cultuur liet zich door de stad leiden met een speciale app rond Monumentendag in de marktstad. Wat beide groepen gemeen hadden? Ze werden geboeid door iconen en symbolen.

Door Johan Moesj.moes@hollandmediacombinatie.nl - 11-9-2016, 18:46 (Update 11-9-2016, 18:46)

In aantal waren de gebruikers van de Monumentendag-app wel dik in de minderheid. De rondleiding in woord en beeld werd niet zo gek...