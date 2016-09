'Marken oprijden met ticket op kenteken én bezoekerspas'

MARKEN - Ondernemers op Marken komen gezamenlijk met een nieuw plan voor het reguleren van het parkeren en inrijden op het voormalige eiland door klanten en leveranciers van bedrijven en visite voor bewoners. Het plan behelst dat deze groep bij het oprijden van Marken uit een speciale automaat een parkeerkaartje op kenteken haalt en op de plek van bestemming van de ondernemer of bewoner een bezoekerspas krijgt om die naast het parkeerkaartje achter de autoruit te plaatsen.

Door Redactie Waterland - 9-9-2016, 22:33 (Update 9-9-2016, 22:39)

Op die manier kunnen buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zien dat een voertuig niet van een toerist is, die ten onrechte het eiland is opgereden, maar van een klant, leverancier of bezoeker.

Het plan wordt gepresenteerd in een brief die een flink aantal ondernemers heeft gestuurd aan de gemeente Waterland. Zij zijn het niet eens met het huidige beleid, waarbij in principe iedere niet-inwoner van Marken een inrijontheffing moet kopen of parkeergeld moet betalen. Dat is funest voor de klandizie en de omzet van de ondernemers, aldus de ondernemers. ,,Marker ondernemers en inwoners zouden door het parkeerbeleid niet benadeeld mogen worden. Dat is thans wel het geval’’, schrijven ze in de brief. ,,Het beleid moet erop gericht zijn om het aantal toeristen dat de inrijverboden negeert, te beperken.’’

De brief komt op het moment dat een online enquête over het onderwerp, die de gemeente zelf op touw zette, op zijn eind loopt. Daarin vroeg de gemeente aan inwoners en ondernemers om een keuze te maken tussen drie varianten: werken met bonnetjes die ondernemers en bewoners kunnen verstrekken aan bezoekers als ze al eenmaal het eiland zijn opgereden, het opheffen van het inrijverbod of een digitaal kentekenregistratiesysteem.

Het plan van de ondernemers komt nog het meest in de buurt van het bonnetjessysteem. Het verschil zit hem erin dat bezoekers al voordat ze het eiland oprijden een kaartje op kenteken uit een automaat trekken, zodat ze niet tijdens de rit naar hun bestemming bekeurd kunnen worden. Door op de plaats van bestemming een bezoekerspas naast dat kaartje te leggen, hebben ze ook meteen toestemming om te parkeren. Volgens het plan moeten bezoekerspassen gratis aan ondernemers en bewoners worden verstrekt en moet een inrijkaartje op kenteken eveneens gratis te krijgen zijn ‘dan wel tegen zeer gereduceerd tarief (bijvoorbeeld 50 cent)’. Een inrijontheffing kost nu 5,97 euro.