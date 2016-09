’Als Purmerend geniet, dan geniet ik ook’

foto ella Tilgenkamp Jan Kuiper tijdens de harddraverij in Purmerend van afgelopen donderdag. ,,Ik zie altijd weer verbeterpuntjes voor het volgende jaar.’’ Bekijk Fotoserie

Jan Kuiper (80) is het gezicht van de harddraverij in Purmerend. Zo’n beetje alles wat er geregeld moet worden, regelt hij en niks is hem teveel. Al zestien jaar lang. ,,Natuurlijk word ik ouder en heb ik mijn rust nodig. Donderdag (de dag van de harddraverij) lag ik om tien uur ’s avonds in bed en de volgende dag ging ik er pas om half elf uit. Maar ik doe alles nog met plezier. Zo geven de enthousiaste reacties van het publiek mij enorm veel energie.’’

Door Kevin de Vries - 10-9-2016, 13:36 (Update 10-9-2016, 13:36)