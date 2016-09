Etalageroute in teken watersnoodramp

Foto Ella Tilgenkamp Charlotte Noordegraaf van kapsalon Jan Mantel bij het kunstwerk van José de Ruijter, een van de etalages die meedoet met de Etalageroute.

PURMEREND - Enkele tientallen etalages in de Purmerendse binnenstad staan de komende weken in het teken van beeldende kunst. Tijdens het evenement ’Kunst in de etalage’ is werk van 35 Waterlandse kunstenaars te bewonderen in evenzovele winkeletalages.

Door Robert Jan van der Woud - 9-9-2016, 17:24 (Update 9-9-2016, 17:24)

De artistieke wandelroute door het centrum van Purmerend is een initiatief van de Stichting Kunst- & Crearoute, en dient als opmaat voor de jaarlijkse Kunstroute, die op 1 en 2 oktober door Purmerend, Zuidoostbeemster en Kwadijk voert. Dan is het werk van de deelnemers te...