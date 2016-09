Opvang vluchtelingen in Waterland van de baan

MONNICKENDAM - De komst van een noodopvang voor vluchtelingen in de gemeente Waterland is voorlopig van de baan.

Door Johan Moes - 9-9-2016, 17:19 (Update 9-9-2016, 17:19)

Het Centraal Orgaan voor de Opvang van Asielzoekers (COA) heeft de gemeente laten weten dat er door de lagere asielinstroom geen behoefte meer is aan een opvangplek in Waterland. Dat schrijft burgemeester Luzette Wagenaar-Kroon in een brief aan de inwoners van Waterland.

Waterland heeft eerder al een week crisisopvang verzorgd voor vluchtelingen in sporthal ’t Spil. Daarna begon de gemeente een zoektocht naar plekken waar voor langere tijd asielzoekers konden worden opgevangen. De meeste daarvan vielen af omdat ze niet voldeden aan de eisen van het COA. Alleen het Lake Land Hotel was tot nu toe nog in beeld.

Maar ook die locatie is niet meer nodig. ,,Van het COA hebben wij begrepen dat er geen verdere activiteiten worden ontwikkeld om te komen tot een mogelijke opvanglocatie in Waterland’’, aldus Wagenaar-Kroon. ,,Ik realiseer me dat dit gemengde gevoelens kan opleveren. Sommigen onder u zullen wellicht opluchting voelen, maar ik heb vooral ervaren dat velen onder u zich graag hadden willen inzetten om hun steentje bij te dragen in onze eigen gemeente en voor hen zal dit bericht wellicht een teleurstelling betekenen.’’