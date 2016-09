Markermeerdijk moet op meer plekken de hoogte in

UITDAM - Nieuwe normen voor waterbeheer zorgen ervoor dat de Markermeerdijk tussen Hoorn en Durgerdam op een aantal plekken toch flink verhoogd moet worden. Dat is onder meer bij Uitdam het geval, maar ook bij Katwoude en op een aantal andere locaties, die het waterschap nog niet met name wil noemen. Tot nu toe was het verhaal van het waterschap dat de dijk niet verhoogd hoefde te worden.

Door Johan Moes - 9-9-2016, 17:13 (Update 9-9-2016, 17:13)

Ruim een half jaar geleden meldde Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) nog een aantal keren...