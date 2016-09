Drie mirakelen van Edam waren bezienswaardigheid

Foto Ella Tilgenkamp Frans Kuiper bij het schilderij van Trijntje Keever

EDAM - Zijn de drie sterren op het stadswapen een verwijzing naar de drie mirakelen van Edam? Het zou zomaar kunnen, zegt Frans Kuiper.

Door Jacco van Oostveen - 9-9-2016, 19:41 (Update 9-9-2016, 19:41)

Kuiper schreef een boekje over de drie ’miraculeuze’ personen, van wie de portretten in het oude stadhuis in Edam hangen: de langste vrouw Trijntje Keever, Pieter Dircksz Langebaert en ’de dikke waard’ Jan Claeszn Clees. Edammers die ongeveer in dezelfde tijdsperiode leefden en opvielen door hun bijzondere uiterlijk. ,,Ze gingen alle kermissen af en verdienden daarmee veel geld’’,...