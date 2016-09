Zeven leerlingen weg bij De Roos Purmerend

PURMEREND - In Purmerend is bij de islamitische basisschool De Roos het aantal vertrekkende leerlingen gestegen van één naar zeven.

Door Annette Snaas - 9-9-2016, 15:08 (Update 9-9-2016, 15:30)

Deze school telde tachtig leerlingen. De leegloop is in Purmerend minder drastisch dan in de Zaandamse vestiging van De Roos waar 177 leerlingen van de 411 zijn overgestapt naar een andere school.

Een reden om kinderen van deze school te halen is dat De Roos door aanhangers van de Turkse president Erdogan een ’Gülenschool’ wordt genoemd. Erdogan geeft zijn tegenstander Gülen de schuld van de couppoging in Turkije en is bezig zijn regime te zuiveren van diens aanhangers.

Van de islamitische school in Purmerend is een derde van de ouders van Turkse herkomst.

